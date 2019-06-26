Воронежский каноист завоевал две медали Европейских игр
Кирилл Шамшурин взял «серебро» и «бронзу»
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Представляющий в параллельном зачете Москву и Воронежскую область спортсмен Кирилл Шамшурин завоевал серебро Европейских игр в Минске в заездах каноэ-одиночек на 1000 метров. Победу в этой дисциплине одержал поляк Томаш Качор, Шамшурин уступил ему 0,075 секунды. Бронзу своей стране принес немец Себастиан Брендель. Соревнования прошли 26 июня.
В заезде мужчин в двойках на 1000 метров Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали бронзу. От победившего румынского дуэта Кэтэлин Кирилэ и Виктора Михалачи россияне отстали на 1,628 секунды. Серебро взяли спортсмены из Украины - Юрий Вондюк и Андрей Рыбачок.
ИСТОЧНИК KP.RU