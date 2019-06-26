2019-06-26T18:36:12+03:00
Происшествия

В Воронеже местные жители пять лет получают «двойные платежки» за домофон

На управляющую компанию возбудили уголовное дело за самоуправство
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области.
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Жители ряда многоэтажек в Центральном районе Воронежа вот уже почти пять лет получают «двойные платежки» за домофон. Горожане обратились с жалобой в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 26 июня.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что с ноября 1999 года по сентябрь 2014 года жильцы многоквартирных домов заключили прямые договоры по техническому обслуживанию домофонов с ИП Виноградовой И.Е. и получали от нее квитанции. Но в январе 2015 года управляющие организации ООО «РЭК Центральный» и АО «УК Центрального района» самовольно заключили договор с ООО «Домофон - Ресурс» и ООО «ПК-Сервис» на техническое обслуживание домофонов и тоже стали направлять жителям квитанции на оплату услуг за домофон. В итоге жильцы были вынуждены оплачивать одну и ту же услугу.

Прокуратура района направила материалы проверки в отдел полиции № 6 УМВД России по Воронежу для решения вопроса об уголовном преследовании. Полицией возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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