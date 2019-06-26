2019-06-26T18:07:04+03:00
Происшествия

В Воронеже трое подростков вечером заблудились в лесу

Детей искали сотрудники полиции, кинолог и волонтеры, но они нашли дорогу домой сами
Юлия ДИДЕНКО
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С ребятами была проведена профилактическая беседа.С ребятами была проведена профилактическая беседа.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже в лесу в микрорайоне Краснолесный заблудились трое подростков. Инцидент произошел 24 июня. Дети гуляли и не заметили, как потерялись. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС в среду, 26 июня.

Около семи часов вечера в 112 позвонил 16-летний подросток. Он рассказал, что вместе с двумя друзьями 14 и 15 лет заблудился в лесу. Сразу же на место выехали полицейские, поисково-спасательный отряд, кинолог областной службы спасения с собакой, волонтеры, представители ТОС и Лесхоза.

Однако, вскоре дети сами смогли найти дорогу. Медицинская помощь им не потребовалась. В 21.00 сотрудник полиции сообщил, что подростки вернулись домой. С ними была проведена профилактическая беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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