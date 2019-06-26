В Воронеже УК незаконно брала плату с жильцов за содержание и ремонт жилья

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-26T17:43:36+03:00

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Прокуратура Коминтерновского района добивается отмены незаконного сбора платы с жителей многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 26 июня.

В прокуратуру жильцы дома № 25 по улице Машиностроителей обратились сами. Они рассказали, что им незаконно начисляет целевой сбор управляющая компания. По данному факту в ведомстве провели проверку и выяснили, что ООО «УК «Мастер» в квитанциях с октября 2018 года до настоящего времени начисляло жителям дома целевой сбор «возмещение затрат по ремонту вентиляционных шахт и оголовков» в размере 40 рублей с рассрочкой на 15 лет. Таким образом компания в одностороннем порядке повысила плату за содержание и ремонт жилья. Также без согласования размера услуги с жильцами УК предъявила к оплате стоимость дополнительной услуги «целевой сбор».

В апреле прокуратура района потребовала УК произвести перерасчет и прекратить начисление сбора.

Кроме этого, по постановлению прокурора района Государственная жилищная инспекция Воронежской области привлекла директора ООО «УК Мастер» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Руководитель заплатит 55 тыс. рублей штрафа.

- В настоящее время в Коминтерновский районный суд направлены исковые заявления в интересах жителей дома № 25 по ул. Машиностроителей о признании неправомерными действий ООО «УК Мастер» по начислению целевого сбора за «возмещение затрат по ремонту вентиляционных шахт и оголовков» и перерасчете платы, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU