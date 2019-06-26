2019-06-26T17:43:36+03:00
Общество

В Воронеже УК незаконно брала плату с жильцов за содержание и ремонт жилья

За нарушения директора компании оштрафовали на 55 тысяч рублей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Коминтерновского района добивается отмены незаконного сбора платы с жителей многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 26 июня.

В прокуратуру жильцы дома № 25 по улице Машиностроителей обратились сами. Они рассказали, что им незаконно начисляет целевой сбор управляющая компания. По данному факту в ведомстве провели проверку и выяснили, что ООО «УК «Мастер» в квитанциях с октября 2018 года до настоящего времени начисляло жителям дома целевой сбор «возмещение затрат по ремонту вентиляционных шахт и оголовков» в размере 40 рублей с рассрочкой на 15 лет. Таким образом компания в одностороннем порядке повысила плату за содержание и ремонт жилья. Также без согласования размера услуги с жильцами УК предъявила к оплате стоимость дополнительной услуги «целевой сбор».

В апреле прокуратура района потребовала УК произвести перерасчет и прекратить начисление сбора.

Кроме этого, по постановлению прокурора района Государственная жилищная инспекция Воронежской области привлекла директора ООО «УК Мастер» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Руководитель заплатит 55 тыс. рублей штрафа.

- В настоящее время в Коминтерновский районный суд направлены исковые заявления в интересах жителей дома № 25 по ул. Машиностроителей о признании неправомерными действий ООО «УК Мастер» по начислению целевого сбора за «возмещение затрат по ремонту вентиляционных шахт и оголовков» и перерасчете платы, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский каноист завоевал две медали Европейских игр
В Воронеже местные жители пять лет получают «двойные платежки» за домофон
В Воронеже трое подростков вечером заблудились в лесу
Воронежцам напоминают о долгах по налогам
В Воронежской области задержали коллекционера боеприпасов времен ВОВ
За воронежскую турбазу «Росинка» борются мэрия и частная фирма
Протаранивший лодку с шестью пассажирами под Воронежем гидроциклист сдался правоохранителям
В Воронеже начинают реконструкцию площади Победы и парка «Орленок»
Изменились сроки отключения горячей воды в Воронеже в июле
В Воронеже 73-летний пациент больницы вышел прогуляться и исчез
В Воронеже разъяренный отец напал на 11-летнего обидчика его сына
В Воронежской области горе-мать арестовали на двое суток за неуплату алиментов
В Воронеже водитель на красной Mitsubishi заехал в разрытую ремонтниками яму
В Воронеже сотрудники МЧС объяснили причину скопления пожарной техники у торгового центра
Омский «Иртыш» планировал сместить воронежский «Факел» в первенстве ФНЛ?
В Воронежской области грабитель-неудачник не смог убежать от преследователя
Бюджет Воронежа на 2019 год вырос более чем на миллиард
Жители воронежской многоэтажки рисковали жизнью из-за забитой мусором вентиляции
В Воронеже женщина решила заработать на курсе валют и потеряла 380 тысяч рублей
В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения
Воронежский «Факел» подписал защитника из «Сибири»
В Воронеже разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера
Пожары в Воронежском заповеднике могли устроить специально
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
На первом общегородском выпускном развернут медицинский пункт для экстренной помощи
В Воронеже пропал 51-летний мужчина