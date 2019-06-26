Воронежцам напоминают о долгах по налогам

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-26T17:22:09+03:00

Узнать об их наличии помогут сразу несколько способов

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Инспекция ФНС России по Коминтерновскому району Воронежа напоминает, что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2017 год истек 3 декабря 2018 года.

Однако не все граждане исполнили свою обязанность по уплате налогов.

Если у вас есть дом, квартира или земля, то каждый год вы обязаны платить налог на имущество. А если имеете транспортное средство, то вам начисляется транспортный налог, за исключением налогоплательщиков, которые имеют льготы по имущественным налогам. Таким людям необходимо было представить в любой налоговый орган заявление о праве на льготу с приложением подтверждающих документов.

Узнать о задолженности можно, воспользовавшись услугами интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

Доступ к сервису осуществляется одним из трех способов:

1) С помощью регистрационной карты с логином и паролем, которую можно получить в любом налоговом органе;

2) с помощью ключа электронной подписи/универсальной электронной карты;

3) с помощью реквизитов доступа на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Узнать о задолженности также можно, воспользовавшись услугами Единого портала государственных и муниципальных услуг или обратившись в ближайший центр МФЦ.

Телефон ЕКЦ - 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU