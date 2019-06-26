В Воронежской области задержали коллекционера боеприпасов времен ВОВ

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-26T17:13:51+03:00

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В Калачеевском районе полицейские задержали 42-летнего коллекционера боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 26 июня.

Правоохранители получили информацию о том, что местный житель хранит у себя опасное оружие и выехали на обыск. На месте сотрудники полиции предложили хозяину добровольно выдать имеющиеся у него и незаконно хранящиеся боеприпасы и взрывчатые вещества, наркотики и другие предметы и вещества, запрещенные к обороту на территории РФ.

Тогда мужчина сам достал из тайников две пластиковые банки с веществом, похожим на порох, металлический ящик, внутри которого находилась металлическая лента, состоящая из 24 патронов, патроны различных калибров от винтовки Мосина, от винтовки «Манлихер-Каркано», от пистолета ТТ и пистолета Люгера. Кроме этого, полицейские изъяли у мужчины обрез и магазин от винтовки Мосина, штык-ножи, другие механизмы и части для нарезного оружия.

По словам хозяина арсенала, все боеприпасы и части оружия он с помощью металлодетектора находил на территории Калачеевского района в течение пяти лет. Все они относятся ко временам Великой Отечественной войны. О том, что он незаконно хранил боеприпасы, мужчина знал, но собирал всё для частной коллекции.

На местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU