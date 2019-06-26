За воронежскую турбазу «Росинка» борются мэрия и частная фирма

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-26T16:36:37+03:00

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Скандал с правом собственности на турбазу «Росинка» стал темой для обсуждения на заседании Воронежской городской Думы в среду, 26 июня.

- Эта история, оказывается, произошла три года назад, а всплыла наружу буквально недавно, - рассказал заместитель председателя постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике Гордумы Андрей Померанцев. - Оказывается, директор МУПа «Росинка» незаконно, без согласования с администрацией, передал право аренды имущества турбазы частной фирме, которая до этого там брала в аренду домики. Мы предупреждали в свое время, что такое может произойти, что «Росинку» у нас уведут. Сейчас мэрия Воронежа обратилась в суд, чтобы вернуть базу отдыха в обратно в муниципалитет, в котором она находилась в долгосрочной аренде. Мы в свою очередь обратились в прокуратуру. Надеемся, что она увидит нарушения и сделает соответствующие выводы.

По словам депутата, если мэрия выиграет суд, то турбазу сдадут в правильную долгосрочную аренду (концессию), которая позволит привлечь частные средства на ее восстановление. А пока, пользуясь приоритетным правом, фирма-арендатор подала заявление на выкуп имущества «Росинки». В данный момент муниципальная турбаза находится не в лучшем состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU