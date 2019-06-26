В Воронеже начинают реконструкцию площади Победы и парка «Орленок»
Из-за работ доступ на их территорию будет ограничен
фото Т. Подъяблонской
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В Воронеже реализуются масштабные проекты по комплексной реконструкции ключевых общественных пространств – площади Победы и парка «Орленок», заключены муниципальные контракты, подрядные организации готовы приступать к подготовительным работам по благоустройству территорий – к завозу материалов и оборудования, будет применяться специализированная техника.
ИСТОЧНИК KP.RU