Изменились сроки отключения горячей воды в Воронеже в июле

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-26T16:29:46+03:00

Все отключают и отключают. В фонтане что ли искупаться?! Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Другой график теперь у 248 домов в Железнодорожном районе и еще у шести – в Центральном

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В «Квадре» сообщили об изменении сроков отключения горячей воды.

Из-за переноса даты остановки котельной по запросу Воронежской областной детской клинической больницы № 1 у домов по адресам: улица Ломоносова, 114/4, 114/5, 114/6, 114/12, 114/13, 116/2 горячую воду отключат не с 25 июня, а со 2 по 15 июля.

Также изменился график отключения горячей воды у домов, обслуживаемых котельными на улице Богдана Хмельницкого, 79 к и на Ленинском проспекте, 162-к. В связи с этим не с 9 июля, а со 2 по 16 июля отключат горячую воду у следующих домов: ул. Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; Ленинский проспект, 223, 227; ул. Архитектора Троицкого, 3, 5, 8; Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68; ул. Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42; Суворова, 116, 116а

Со 2 на 16 июля перенесется срок, когда прекратит литься тепленькая (соответственно включат ее 29 июля), у следующих домов: ул. Минская, 1, 1а, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35; ул. Остужева, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50; Ленинский проспект, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 144а, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195, 203, 205, 213, 215; ул. Переверткина, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 1/10, 1/11, 2, 4, 6, 8, 10а,11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48/1, 48/2, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60; ул. 25 Января, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72; Комсомольская, 27а; Серафимовича, 41а; Старых Большевиков, 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а; Суворова, 65; Гаршина, 6, 10,16, 21; Зои Космодемьянской, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 27а.

С 1 по 4 июля на котельной по адресу: ул. Глинки, 9к будут делать поверку контрольно-измерительных приборов. Поэтому отключат горячую воду в домах, подключенных к котельной: ул. Майская, 2, 3а, 4, 6, 8, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33а; Глинки, 5, 7, 11, 11а, 13,1 5, 17, 19, 22, 30, 32, 64, 68; Дубянского,1 9,12, 15, 16, 18, 22; Ковтуна,1,3, 5, 7, 9, 13.

Сводный график отключения горячей воды вы можете увидеть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU