В Воронеже разъяренный отец напал на 11-летнего обидчика его сына

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-26T15:51:03+03:00

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Детский конфликт в одном из дворов на улице Торпедо закончился административным делом. 24 июня повздорили два школьника - что они не поделили, в полиции не уточняют. Однако верх взял 11-летний местный парень. Тогда его юный оппонент, видимо, решил отправиться за подмогой. На выручку, как уточники в пресс-службе регионального ГУ МВД , пришел 39 летний мужчина.

Этот отец уверяет, что только заступился за маленько сына и якобы дал только подзатыльник 11-летнему противнику. Однако родители мальчика, пострадавшего от человека практически вчетверо старше его, считают иначе. Мама с папой 11-летнего ребенка уже обратились в полицию. Пока, похоже, что отце, решивший защитить сына кулаками, рискует нарваться на штраф. Однако не разовьется ли этот конфликт после этого еще сильнее?

ИСТОЧНИК KP.RU