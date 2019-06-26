2019-06-26T15:36:22+03:00
Общество

В Воронежской области горе-мать арестовали на двое суток за неуплату алиментов

Женщина задолжала больше 500 тысяч и уклонялась от обязательных работ, назначенных судом
Юлия ДИДЕНКО
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В Аннинском районе на двое суток арестовали мать двоих детей, которая не платила алименты на их содержание и уклонялась от обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в среду, 26 июня.

Местная жительница ведет асоциальный образ жизни, поэтому двое ее несовершеннолетних детей проживают с отцом. Суд обязал женщину выплачивать алименты, однако деньги она не передавала. В итоге образовалась задолженность свыше 500 тысяч рублей. Тогда сельчанку приговорили к исправительным работам на 100 часов в сельскую администрацию по месту жительства. Однако, в указанное время к ним она не приступила.

Сотрудником Аннинского РОСП вынесено постановление о принудительном приводе должницы. После того как женщина была доставлена в отдел, в отношении нее составлен административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Суд назначил ей административный арест двое суток. Кроме того, после отбытия назначенного судом наказания будет решен вопрос о привлечении должницы к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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