В Воронеже водитель на красной Mitsubishi заехал в разрытую ремонтниками яму
Утром во дворе дома № 49 на улице Владимира Невского водитель красной Mitsubishi угодил прямо на своем автомобиле в огороженную яму, разрытую специально для ремонта. В итоге машина накренилась, выехать в таком состоянии самостоятельно мужчина никак не мог.
- Был без сознания, но через несколько минут пришёл в себя. Не понимал , где находится и что происходит. Сейчас передан медикам. Машину будут доставать краном, - написали очевидцы в сообществе «Аварии | ДТП | Воронежа».
В городской Госавтоинспекции пояснили, что за рулем иномарки был 32-летний воронежец. Пока не уточняется, что привело к тому, что мужчина так потерял управление. Однако известно, что он получил лишь небольшую травму локтя - медицинская помощь была оказана на месте. Инспекторам же предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU