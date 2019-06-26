2019-06-26T15:17:31+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель на красной Mitsubishi заехал в разрытую ремонтниками яму

Очевидцы сообщают, что мужчина потерял сознание
Олег ИВАНОВ
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Аварии | ДТП | ВоронежаАварии | ДТП | ВоронежаФото: СОЦСЕТИ
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Утром во дворе дома № 49 на улице Владимира Невского водитель красной Mitsubishi угодил прямо на своем автомобиле в огороженную яму, разрытую специально для ремонта. В итоге машина накренилась, выехать в таком состоянии самостоятельно мужчина никак не мог.

- Был без сознания, но через несколько минут пришёл в себя. Не понимал , где находится и что происходит. Сейчас передан медикам. Машину будут доставать краном, - написали очевидцы в сообществе «Аварии | ДТП | Воронежа».

В городской Госавтоинспекции пояснили, что за рулем иномарки был 32-летний воронежец. Пока не уточняется, что привело к тому, что мужчина так потерял управление. Однако известно, что он получил лишь небольшую травму локтя - медицинская помощь была оказана на месте. Инспекторам же предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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