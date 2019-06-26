2019-06-26T15:13:41+03:00
Общество

В Воронеже сотрудники МЧС объяснили причину скопления пожарной техники у торгового центра

Специалисты приехали на ложное сообщение о пожаре
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцев напугало скопления пожарной техники возле торгового центра «Максимир». Местные жители предположили, что причиной могло стать какое-то серьезное происшествие. Но все обошлось. О настоящем поводе сбора спецмашин рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону в среду, 26 июня.

Оказалось, что специалисты приехали на ложное сообщение о пожаре в соседнем салоне мебели. На самом деле ничего не горело. А такое количество техники объясняется тем, что на этих объект является зданием с массовым посещением людей.

Планируют ли штрафовать кого-то за ложный вызов пока неизвестно. В соцсетях очевидцы пишут о том, что небольшое задымление в салоне все-таки было

ИСТОЧНИК KP.RU

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