Омский «Иртыш» планировал сместить воронежский «Факел» в первенстве ФНЛ?

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-26T15:06:11+03:00

Однако пока такой расклад кажется, уже слишком фантастичным

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Казалось бы, то, что воронежский «Факел» второй год подряд чудом останется в ФНЛ, уже ни у кого не вызывает сомнения. Однако после того, как Палата по разрешениям споров РФС сняла три очка с «Сахалина» победителем зоны «Восток» ПФЛ стал омский «Иртыш». Президент этого футбольного клуба Сергей Новиков уже заявил «Матч ТВ»: «Желание играть в первом дивизионе у нас огромное, оно никуда не ушло».

- Но сразу появляется много «но». Мы уже сверстали бюджет под второй дивизион, выстроили программу сборов. Отпустили часть футболистов… Самостоятельно подобное решение я принять не могу. В понедельник–вторник будем общаться с нашими руководителями, учредителями. Вкратце ситуацию до них уже донес. Но повторю: решение может быть принято только после того, как Исполком РФС утвердит итоги сезона, - отметил Сергей Новиков.

Решится все должно было как раз 26 июня. Оставалось надеяться, что в «Факеле» не зря устроили глобальную перезагрузки и пригласили бывшего гендиректора московского «Спартака».

Однако начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин заранее ответил, что омский не будет выступать в новом сезоне первенства и, что такой вариант уже исключен.

ИСТОЧНИК KP.RU