2019-06-26T14:42:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области грабитель-неудачник не смог убежать от преследователя

За неудавшееся преступление суд назначил мужчине три года условного срока
Юлия ДИДЕНКО
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В Борисоглебске суд назначил три года условного срока неудавшемуся грабителю. Мужчина не смог убежать от преследователя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве в среду, 26 июня.

Инцидент произошел 11 января. Вечером горожанин проходил мимо припаркованного возле банка автомобиля «ВАЗ-21201». На приборной панели машины мужчина заметил оставленный сотовый телефон. Дверь авто была незаперта, поэтому местный житель без труда пробрался в салон и украл мобильник. Однако, завершить ограбление ему не удалось. Момент преступления увидел находящийся неподалеку мужчина. Он начал преследовать вора, а затем задержал его и вызвал полицию.

Суд признал ранее судимого 40-летнего жителя Борисоглебска виновным и назначил ему условное наказание, установив испытательный срок три года . Также на преступника возложили дополнительные обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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