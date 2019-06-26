Бюджет Воронежа на 2019 год вырос более чем на миллиард

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-26T14:38:21+03:00

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Депутаты воронежской Гордумы внесли поправки в бюджет на на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В частности было предложено увеличить доходную часть на 1,077 млрд рублей. Таким образом, после корректировки доходы должны составить 23,397 млрд рублей.

Что же касается другого важного параметра, расходы оценили в 24,305 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета остался - более 907 млн рублей. Это 9,6% от налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В частности «прибавка» в миллиард пойдет на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - будет направлено 500 млн рублей. На переселение граждан из аварийного жилья – 114 млн рублей.

В более чем 55 млн обойдется строительство общеобразовательной школы на 1101 место на ул. Ф.Тютчева. Еще 27,2 млн уйдут на обеспечение работ по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда». На проведение природоохранных мероприятий и проектирование здания клуба «Краснолесье» предлагается направить 833 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU