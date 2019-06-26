2019-06-26T14:38:21+03:00
Общество

Бюджет Воронежа на 2019 год вырос более чем на миллиард

Дефицит бюджета остался - более 907 млн рублей
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты воронежской Гордумы внесли поправки в бюджет на на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В частности было предложено увеличить доходную часть на 1,077 млрд рублей. Таким образом, после корректировки доходы должны составить 23,397 млрд рублей.

Что же касается другого важного параметра, расходы оценили в 24,305 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета остался - более 907 млн рублей. Это 9,6% от налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В частности «прибавка» в миллиард пойдет на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - будет направлено 500 млн рублей. На переселение граждан из аварийного жилья – 114 млн рублей.

В более чем 55 млн обойдется строительство общеобразовательной школы на 1101 место на ул. Ф.Тютчева. Еще 27,2 млн уйдут на обеспечение работ по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда». На проведение природоохранных мероприятий и проектирование здания клуба «Краснолесье» предлагается направить 833 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области горе-мать арестовали на двое суток за неуплату алиментов
В Воронеже водитель на красной Mitsubishi заехал в разрытую ремонтниками яму
В Воронеже сотрудники МЧС объяснили причину скопления пожарной техники у торгового центра
Омский «Иртыш» планировал сместить воронежский «Факел» в первенстве ФНЛ?
В Воронежской области грабитель-неудачник не смог убежать от преследователя
Жители воронежской многоэтажки рисковали жизнью из-за забитой мусором вентиляции
В Воронеже женщина решила заработать на курсе валют и потеряла 380 тысяч рублей
В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения
Воронежский «Факел» подписал защитника из «Сибири»
В Воронеже разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера
Пожары в Воронежском заповеднике могли устроить специально
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
На первом общегородском выпускном развернут медицинский пункт для экстренной помощи
В Воронеже пропал 51-летний мужчина