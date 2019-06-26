2019-06-26T14:35:49+03:00
Общество

Жители воронежской многоэтажки рисковали жизнью из-за забитой мусором вентиляции

УК получила предписание почистить канал и восстановить кирпичную кладку
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Инспектор государственной жилищной инспекции Воронежской области выявил опасное для жизни жильцов дома №42 по улице Колесниченко нарушение. Во время выездной проверки по заявлению одного из жильцов, сотрудник контролирующего ведомства обнаружил, что крыша здания завалена мусором, а вентиляционный канал не пропускает воздух. Из-за этого в квартире заявителя не было тяги, что могло стать причиной отравления угарным газом.

- Кроме того, проверка показала, что расположенная на крыше многоэтажки выступающая часть кирпичной кладки лифтовой шахты разрушена, - отметили в ГЖИ.

По итогам проверки в отношении директора УК Советского района составили протокол о правонарушении и выдали предписание об устранении выявленных нарушений. Его исполнение находится на контроле в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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