В Воронеже женщина решила заработать на курсе валют и потеряла 380 тысяч рублей
В Воронеже женщина хотела заработать в Интернете, но в итоге попала на мошенников и потеряла крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 26 июня.
Накануне в полицию обратилась 47-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником валютного центра, предложил заработок в Интернете. Суть работы заключалась в покупке и продаже валюты при изменении курса ее стоимости через специальное приложение. Для этого мошенник попросил женщину установить специальное приложение и перевести деньги на представленные им реквизиты. По его словам, вся сумма будет зачислена на счет горожанки.
В итоге за 10 дней «работы» женщина перевела мошенникам больше 380 тысяч рублей. Когда же она захотела получить свои деньги, то поняла, что это невозможно, и обратилась в полицию.
По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
- Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний, - прокомментировали в ведомстве.
Всего за сутки в регионе зарегистрировано шесть сообщений о совершенных мошенничествах. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 630 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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