В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения
В 2019 году наш регион стал одним из десяти субъектов РФ, которые выиграли федеральный грант на создание "Центра "серебряного" волонтерства", рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Как отмечает спикер регионального парламента, сегодня добровольчество, в том числе с привлечением людей старшего поколения, стало не только динамичным общественным трендом, но и важным инструментом решения социально значимых задач.
ИСТОЧНИК KP.RU