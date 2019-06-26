2019-06-26T13:37:44+03:00
Общество

В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения

В 2019 году наш регион стал одним из десяти субъектов РФ, которые выиграли федеральный грант на создание "Центра "серебряного" волонтерства", рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Как отмечает спикер регионального парламента, сегодня добровольчество, в том числе с привлечением людей старшего поколения, стало не только динамичным общественным трендом, но и важным инструментом решения социально значимых задач.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области горе-мать арестовали на двое суток за неуплату алиментов
В Воронеже водитель на красной Mitsubishi заехал в разрытую ремонтниками яму
В Воронеже сотрудники МЧС объяснили причину скопления пожарной техники у торгового центра
Омский «Иртыш» планировал сместить воронежский «Факел» в первенстве ФНЛ?
В Воронежской области грабитель-неудачник не смог убежать от преследователя
Бюджет Воронежа на 2019 год вырос более чем на миллиард
Жители воронежской многоэтажки рисковали жизнью из-за забитой мусором вентиляции
В Воронеже женщина решила заработать на курсе валют и потеряла 380 тысяч рублей
Воронежский «Факел» подписал защитника из «Сибири»
В Воронеже разыскивают родственников попавшего в больницу пенсионера
Пожары в Воронежском заповеднике могли устроить специально
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
На первом общегородском выпускном развернут медицинский пункт для экстренной помощи
В Воронеже пропал 51-летний мужчина