В Воронежской области объединят силы добровольцев старшего поколения

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-26T13:37:44+03:00

В 2019 году наш регион стал одним из десяти субъектов РФ, которые выиграли федеральный грант на создание "Центра "серебряного" волонтерства", рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Как отмечает спикер регионального парламента, сегодня добровольчество, в том числе с привлечением людей старшего поколения, стало не только динамичным общественным трендом, но и важным инструментом решения социально значимых задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU