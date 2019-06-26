Воронежский «Факел» подписал защитника из «Сибири»

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-26T13:31:02+03:00

Наш новый защитник Фото: с сайта ФК "Факел"

Кроме того, был продлен контракт с вратарем - местным воспитанником

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В преддверии старта первенства ФНЛ 2019-2020 годов воронежский «Факел» пополнился очередным новичком. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт подписал 29-летний защитник Михаил Смирнов, который в прошлом сезоне защищал цвета новосибирской «Сибири». Рост - 189 см, вес - 85 кг.

Воспитанник санкт-петербургского футбола, выступал за молодежную команду «Зенита». Также он пробовал себя в командах: «Амкар» (Пермь) - 2011/12-2013/14; «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 2013/14; «Тосно» (Тосно) - 2014/15-2015/16; «Кубань» (Краснодар) - 2016/17-2017/18; «Сибирь» (Новосибирск) - 2018/19.

Кроме того, «Факел» подписал новое соглашение с 30-летним вратарем Дмитрием Кортневым. Воронежский голкипер продолжает активно восстанавливаться после перенесенной в середине апреля хирургической операции по восстановлению сухожилия левого плечевого сустава.

Дмитрий - воспитанник воронежской областной СДЮСШОР «Факел». Выступал в командах: «Рубин-2» (Казань) - 2010-2011/12; «Локомотив» (Лиски) - 2012/13-2015/16; «Зенит» (Пенза) - 2016/17.

ИСТОЧНИК KP.RU