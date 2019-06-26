2019-06-26T13:00:47+03:00
Происшествия

Пожары в Воронежском заповеднике могли устроить специально

На месте возгорания нашли бутылку и зажигалку
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Воронежского заповедника в соцсети.Фото: из группы Воронежского заповедника в соцсети.
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В Воронежском заповеднике заявили о возможном поджоге территории. Об этом рассказал директор природоохранной зоны Анатолий Тарасов в среду, 26 июня.

Как сообщили в заповеднике, сразу два пожара произошли 25 июня. Первый - на территории Борского лесничества, второй - на территории Усманского лесничества на границе Воронежской и Липецкой областей.

В 15.00 с помощью системы видеонаблюдения заметили лесной низовой пожар на покрытой лесом площади в Усманском участковом лесничестве. В связи с переброской техники, задействованной на тушении в первом пожаре, тушение начали спустя 40 минут.

Ликвидацию возгорания осложняла местность: огонь возник на территории торфяного болота. Поэтому в процессе тушения образовывались прогары торфяника, вспыхивал сухостой. Оперативные и грамотные действия участников тушения не дали низовому пожару перейти в верховой. В 18.30 пожар локализовали, а полностью его ликвидировать удалось в 2.00 26 июня.

- Причина возгорания устанавливается: возможно, это поджог, - отметил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов, руководивший операцией по тушению. - На месте возгорания была найдена бутылка и обугленная зажигалка. Мы написали заявление в полицию, которая и займется выяснением обстоятельств возникновения пожара.

Сейчас работы на месте продолжаются: местами горит торф, вспыхивает зелёная растительность. Сотрудники отдела охраны Воронежского заповедника продолжают следить за ситуацией. Ущерб населенным пунктам, социально-значимым объектам не нанесен. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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