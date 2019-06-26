В Воронеже пропал 51-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-26T12:10:54+03:00

Игорь Мирзалиев ушел из дома 20 июня и не вернулся

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В Воронеже разыскивают 51-летнего мужчину. Игорь Мирзалиев ушел из дома 20 июня. С этого момента о его местонахождении ничего неизвестно. Информация появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети накануне.

Рост пропавшего 170 сантиметров. У Игоря Мирзалиева черные волосы и серые глаза. Из особых примет волонтеры отмечают у мужчины усы и бороду. В чем был одет воронежец, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112. Для поисков нужна помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU