Спортсменка из Воронежа выиграла первенство Европы по пляжному волейболу

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-26T12:20:05+03:00

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Спортсменка из Воронежа Елизавета Губина триумфально выступила в паре с Марией Бочаровой на первенстве Европы для спортсменок до 18 лет. Соревнования проходили в австрийском городе Баден.

В 1/8 финала российская пара обыграла соперниц из Италии Дуколи/Феррарини в двух партиях - 21:12, 21:4. Легко Лиза и Маша справились и с греческими волейболистками Антонакаки/Подикаки - 21:7, 21:13. Полуфинал уже получился потяжелее. Украинская пара Романюк/Чечельницкая взяла первую партию – 23:21, но Губина и Бочарова сумели переломить ход поединка в свою пользу и выиграли вторую со счетом 21:17 и тай-брейк – 15:10.

Финал пара Вергара/Мореньо из Испании начала лучше – первая партия за ними – 21:18. Однако Лиза и Маша вновь проявили волю к победе. Во второй партии они просто разгромили испанок – 21:14. А вот третья шла очко в очко. Россиянки выиграли на тоненького – 16:14.

Маша и Лиза на высшей ступени пьедестала первенства Европы!Фото: cev.eu

- Год назад я переехала в подмосковный Обнинск, так как в Воронеже пляжный волейбол не очень развит. Это был мой первый выезд на международные соревнования, - рассказала Елизавета Губина (спортсменке всего 15 лет). – Маша старше на два года, и это был дебют нашей пары. К счастью, быстро удалось сыграться. В некоторых игровых моментах Маша брала игру на себя, она все-таки более опытная. Организация соревнований очень понравилась – и корты, и питание были на высшем уровне. Что касается игр, то полуфинал и финал получились тяжелыми. Вдвойне радует, что мы сумели вырвать победу. Теперь надеюсь, что поеду на мировое первенство, которое пройдет в Таиланде (город, где пройдут соревнования, пока не определили).

ИСТОЧНИК KP.RU