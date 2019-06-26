2019-06-26T12:05:16+03:00
Происшествия

На нерегулируемом переходе в Воронеже маршрутный «ПАЗ» насмерть сбил пенсионера

Личность погибшего уточняется
Олег ИВАНОВ
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На нерегулируемом пешеходном переходе между остановками «улица Остужева» и «улица Минская» автобус насмерть сбил пожилого мужчину. Как уточнили в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось 26 июня примерно в 9.10 у дома № 134 на Ленинском проспекте.

По сообщениям очевидцев, речь идет о маршрутном автобусе №43. По предварительным данным, 38-летний водитель «ПАЗа» не успел затормозить перед пешеходом. Мужчина скончался на месте аварии. Медики уже ничем не могли ему помочь. Личность погибшего уточняется, на вид ему около 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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