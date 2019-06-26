2019-06-26T12:02:17+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина убил знакомого вазой

Кровавая ссора случилась в Россоши
Юлия ДИДЕНКО
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Россоши задержали подозреваемого в убийстве 39-летнего местного жителя. Мужчина месяц скрывался от полиции, но попался, рассказав о случившемся другу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 26 июня.

21 мая в многоэтажном доме на улице Озерной нашли тело мужчины. Полиция месяц искала преступника. В итоге убийцу сдал друг. К правоохранителям обратился местный житель, который рассказал, что его знакомый поделился с ним истории об избиении до смерти собутыльника. Подозреваемого сразу же задержали. Им оказался 40-летний россошанец. Он признал вину.

Выяснилось, что вечером 19 мая во время совместного распития спиртного между знакомыми возникла ссора, которая переросла в драку. Подозреваемый избил хозяина, а затем ударил его вазой по голове. От полученных травм мужчина скончался. А убийца сбежал.

По данному факту следственные органы СК РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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