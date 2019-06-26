В Воронеже в пруду частного дома утонула трехлетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-26T11:50:05+03:00

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Возбуждено уголовное дело после гибели трехлетней девочки, оставшейся без присмотра взрослых. Ребенок утонул в пруд, расположенном на территории частного дома в Советском районе Воронежа. Об этом 26 июня сообщили в региональном СУ СКР.

Рассматривается дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, все произошло 14 июня примерно в 20.30. Девочка просто упала в пруд - выбраться самостоятельно она просто не могла.

- Следователями проведены осмотры места происшествия и тела погибшей, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка, допрошены свидетели, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование продолжается, – рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального СК России Андрей Филимонов.

ИСТОЧНИК KP.RU