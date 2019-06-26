2019-06-26T11:35:19+03:00
Общество

В Воронеже разыскивают 81-летнего пенсионера

Мужчина может быть дезориентирован
Олег ИВАНОВ
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Помогите найти человека!Помогите найти человека!
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят помочь в поиске 81-летнего Петра Корецкого. Петр Кириллович пропал утром 24 июня. Он ушел из своего дома на улице Волго-Донская в Левобережный районе города и с тех пор не связывался. Осложняет ситуацию то, что пенсионер может быть дезориентирован.

Рост Петра Кирилловича 165 см., он худощавого телосложения, сутулый, щетина, длинный седой волос. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю рубашку, туфли на шнуровке, при этом правый туфель без шнурка. Также на нем были штаны спортивные темно-синие с большими лампасами.

Если вы что-либо знаете о местонахождении данного человека, сообщите об этом по телефонам 8(960) 131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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