В Воронеже банда «газовиков» обкрадывала доверчивых пенсионеров
В Воронеже задержали банду, которую подозревают в совершении серии мошенничеств. Ими оказались ранее судимый за кражи 32-летний житель Нижегородской области, его 18-летняя приятельница, а также 22-летний воронежец.
- Оперативники установили, что по Воронежской области группа передвигалась на такси. Схемы преступлений были идентичны. Они обходили квартиры многоэтажных домов и там, где дверь открывали пенсионеры, представлялись работниками газовой службы. Один из лжесотрудников проверял оборудование, в это время второй проникал в квартиру и похищал деньги, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
В настоящее время известно, что эта группа причастна как минимум к трем преступлениям. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция просит пострадавших в результате обмана обратиться по телефонам: (8473)2759096, 251-12-16, либо 02 (с мобильного 102).
ИСТОЧНИК KP.RU