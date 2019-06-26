2019-06-26T11:25:31+03:00
Происшествия

В Воронеже банда «газовиков» обкрадывала доверчивых пенсионеров

Подозреваемых в этих преступлениях уже задержали
Олег ИВАНОВ
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Посмотрите, не заходили ли данные люди к вам в квартиру?Посмотрите, не заходили ли данные люди к вам в квартиру?Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже задержали банду, которую подозревают в совершении серии мошенничеств. Ими оказались ранее судимый за кражи 32-летний житель Нижегородской области, его 18-летняя приятельница, а также 22-летний воронежец.

- Оперативники установили, что по Воронежской области группа передвигалась на такси. Схемы преступлений были идентичны. Они обходили квартиры многоэтажных домов и там, где дверь открывали пенсионеры, представлялись работниками газовой службы. Один из лжесотрудников проверял оборудование, в это время второй проникал в квартиру и похищал деньги, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

В настоящее время известно, что эта группа причастна как минимум к трем преступлениям. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция просит пострадавших в результате обмана обратиться по телефонам: (8473)2759096, 251-12-16, либо 02 (с мобильного 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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