Достучались до Путина: жителям воронежского микрорайона «Процессор» пообещали школу в 2021 году

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-26T11:11:49+03:00

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Активист Антон Гулин, выступающий вместе с другими жителями микрорайона «Процессор» за строительство школы, сообщил о том, что после прямой линии с президентом очень быстро получил ответ на свое обращение. Напомним, люди записали видео с просьбой о помощи, адресованной Владимиру Путину. Они жаловались, что детям (а их на «Процессоре» не меньше 1500) приходится ходить в ближайшее учебное заведение, которое находится в четырех километрах, за трассой. И чиновники уже десять лет только обещают построить школу. Пока детям выделяют автобусы, которые бесплатно возят ребят в школу № 54.

Стоило ведущим прямой линии просто упомянуть об этой проблеме (возможно, свою роль сыграл и одиночный пикет Антона Гулина у правительства области), и вот региональный департамент образования, науки и молодежной политики сообщил о планах по строительству новой школы. Уже и участок для нее нашли, правда, какой не сказали. Пока пообещали, что в микрорайоне построят новые дома, школу на 1224 места и детсад, рассчитанный на 220 ребятишек. Проектно-изыскательские работы обещают завершить к 2020 году. Ну а непосредственно к строительству школы обещают приступить в 2021 году.

Антон Гулин также сообщил, что вместе с другими жильцами намерен создать ТОС, чтобы бороться со сливной ямой, которая обдает зловонием его дом. Хороший пример активности, когда вместо того, чтобы ныть, человек реально борется за свои права.

Воронеж, Процессор. Обращение жителей к Президенту по поводу строительства школы..Правительство Воронежской области уже более 10 лет обещает жильцам микрорайона Процессор построить общеобразовательную школу. Недавно мы узнали, что очередная программа "Миллионному городу - современные школы", по которой нам обещали учебное заведение, уже неактуальна и администрация города уже даже не планирует возведение учебного заведения. Видеообращение подготовлено для Прямой Линии с Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU