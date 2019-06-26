2019-06-26T10:51:11+03:00
Происшествия

В Воронеже «Дэу Нексия» улетела в растущие на обочине деревья: пострадало два человека

Мужчина-водитель и женщина-пассажир сейчас находятся в реанимации
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: СОЦСЕТИ
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Шокирующее фото покореженного автомобиля «Дэу Нексия» на улице Теплоэнергетиков 26 июня разлетелось по социальным сетям. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 5.45 у дома № 6.

Иномарку, по видимости, унесло с дороги в растущие на обочине деревья, при этом машина перевернулась на бок. Пока известно, что пострадал водитель и женщина-пассажир. Их госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации.

Отметим, что в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 139 ДТП, из них в областном центре – 108, на федеральных трассах – 9, в районах области – 22. В 9 ДТП пострадало 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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