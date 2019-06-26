Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-26T09:42:24+03:00

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Делегация ПАО «Россети Центр», управляющей организации ПАО «Россети Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети), с 6 по 8 июня приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный директор Игорь Маковский подвел итоги рабочей поездки в Санкт-Петербург, рассказал о первом этапе программы цифровой трансформации, и о стратегии энергетиков на ближайшие годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU