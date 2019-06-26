Директор воронежской компании обманул налоговую на 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-26T09:22:06+03:00

Вернуть ему пришлось уже 25 миллионов

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Прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении директора коммерческой организации . Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

По материалам следствия, руководитель компании, занимающейся производством алюминия, со второго по третий кварталы 2016 года создал фиктивную цепочку договорных обязательств. Начальник внес ложные сведения в декларацию по НДС в расчете на налоговый вычет. Так он «сохранил» более 20 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия подозреваемый возместил ущерб - с учетом пени и штрафа это около 25 млн. рублей. Ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался.

- В соответствии с требованиями законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, уголовное дело в отношении подозреваемого было прекращено, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

ИСТОЧНИК KP.RU