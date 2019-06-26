2019-06-26T08:51:26+03:00
Общество

Воронеж вошел в десятку городов России с самыми агрессивными жителями

До лидеров нам еще далеко, но лучше бы наш город был поближе к концу этого рейтинга
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Похоже, многим горожанам стоит задуматься над своим поведениемПохоже, многим горожанам стоит задуматься над своим поведениемФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

По данным федерального социологического опроса, Воронеж занял седьмое место в рейтинге самых агрессивных городов России. Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах нашей страны. Общая выборка составила 3000 интервью.

Респондентам задавали всего три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию? Этих данных представителям независимого агентства Zoom Market хватило, чтобы определить регионы и конкретные города, где людям нужно задуматься об успокоении.

Так, в июне 2019 года городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. А где же спокойнее всего? В Санкт-Петербурге, Сочи и Симферополе.

Вспоминая недавние события, как в Воронеже произошла драка работников магазина с подростком или то, как в нашем городе, порой, приходится отбиваться от грабителей средь бела дня, действительно, понимаешь, что с агрессией нужно что-то делать. Может быть, устроить массовые занятия по медитации?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже банда «газовиков» обкрадывала доверчивых пенсионеров
Достучались до Путина: жителям воронежского микрорайона «Процессор» пообещали школу в 2021 году
В Воронеже «Дэу Нексия» улетела в растущие на обочине деревья: пострадало два человека
В воронежском музее ВДВ появятся смотровая площадка, VR-тренажеры и голограмма генерала Василия Маргелова
В Воронеже перекроют улицу на время общегородского выпускного
Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»
Воронежский облсуд отменил оправдательный приговор по делу о краже двух миллионов пожертвований на храм
Директор воронежской компании обманул налоговую на 20 млн рублей
Воронежские чиновники задумались над созданием канатной дороги
Нравы воронежских грабителей: похищенные деньги они потратили на еду и алименты
В Воронежской области мужчина встретил своего недруга и пырнул его ножом
На видео Воронежского заповедника попали милые малыши – оленята, лосята и поросята
В воронежский «Факел» перешел бывший игрок сборной России
В Воронеже утвердили проект строительства новой дороги на улице Владимира Невского