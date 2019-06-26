Воронеж вошел в десятку городов России с самыми агрессивными жителями

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-26T08:51:26+03:00

До лидеров нам еще далеко, но лучше бы наш город был поближе к концу этого рейтинга

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По данным федерального социологического опроса, Воронеж занял седьмое место в рейтинге самых агрессивных городов России. Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах нашей страны. Общая выборка составила 3000 интервью.

Респондентам задавали всего три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто проявляете агрессию? В отношении вас часто проявляют агрессию? Этих данных представителям независимого агентства Zoom Market хватило, чтобы определить регионы и конкретные города, где людям нужно задуматься об успокоении.

Так, в июне 2019 года городами с самыми агрессивными жителями стали: Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск. А где же спокойнее всего? В Санкт-Петербурге, Сочи и Симферополе.

Вспоминая недавние события, как в Воронеже произошла драка работников магазина с подростком или то, как в нашем городе, порой, приходится отбиваться от грабителей средь бела дня, действительно, понимаешь, что с агрессией нужно что-то делать. Может быть, устроить массовые занятия по медитации?

ИСТОЧНИК KP.RU