Нравы воронежских грабителей: похищенные деньги они потратили на еду и алименты

СЕГОДНЯ 20:20 2019-06-25T20:20:41+03:00

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Полицейские Воронежа и Землянска на днях поймали двух грабителей.

Воронежский «джентльмен удачи» напали на 54-летнюю женщину на улице Южно-Моравской. Точнее, он сначала попросил денег. Женщина отказалась их дать. Тогда грабитель схватил ее за руку, сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком и убежал.

Полицейские проверили местных жителей, судимых за кражи, и вскоре задержали 33-летнего субъекта, который признался в нападении на женщину. Он заявил, что цепочку продал, а деньги потратил на еду. Мужчину посадили в следственный изолятор. По части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит до четырех лет тюрьмы.

А вот 31-летний житель села Землянск Семилукского района решил среди бела дня, в обеденное время, залезть в дом на улице Гагарина. В окно пролезть не сумел, взломал дверь, зашел в комнату, нашел там золото и собирался уходить. Но тут домой вернулась хозяйка. Вор оттолкнул женщину и убежал. Вскоре его поймали полицейские. Они выяснили, что золотые изделия мужчина, уже судимый за кражи, снес в ломбард. А на вырученные деньги заплатил алименты. За то, что он их не отдавал, кстати, мужчина тоже был судим.

По той же статье 161 УК РФ «Грабеж», но по части 2, рецидивист может снова отправиться за решетку на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU