В Воронежской области мужчина встретил своего недруга и пырнул его ножом
Лискинские полицейские задержали 38-летнего жителя села Колыбелка. Мужчину подозревают в том, что он тяжело ранил ножом своего знакомого.
По версии следствия, 38-летний мужчина вечером 23 июня возвращался с пруда и встретил своего 33-летнего знакомого, с которым враждовал. Они в очередной раз поругались, старший достал нож и пырнул оппонента в живот, а потом ушел.
Раненый сумел добраться до больницы, а врачи сообщили об инциденте в полицию. Стражи порядка вскоре задержали его агрессивного знакомого в его доме, тот во всем признался. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU