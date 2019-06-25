2019-06-25T19:56:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина встретил своего недруга и пырнул его ножом

За это он может сесть на десять лет
Юрий КОЗЛОВ
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За удар ножом в живот знакомому житель Колыбелки может сесть на десять лет.За удар ножом в живот знакомому житель Колыбелки может сесть на десять лет.Фото: из архива «КП»
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Лискинские полицейские задержали 38-летнего жителя села Колыбелка. Мужчину подозревают в том, что он тяжело ранил ножом своего знакомого.

По версии следствия, 38-летний мужчина вечером 23 июня возвращался с пруда и встретил своего 33-летнего знакомого, с которым враждовал. Они в очередной раз поругались, старший достал нож и пырнул оппонента в живот, а потом ушел.

Раненый сумел добраться до больницы, а врачи сообщили об инциденте в полицию. Стражи порядка вскоре задержали его агрессивного знакомого в его доме, тот во всем признался. По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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