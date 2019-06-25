На видео Воронежского заповедника попали милые малыши – оленята, лосята и поросята

СЕГОДНЯ 19:40 2019-06-25T19:41:53+03:00

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В группе Воронежского заповедника в контакте выложили видео, на котором запечатлены недавно родившиеся малыши. Гордые родители – олени, лоси, кабаны и косули – выгуливают их по лесу, не подозревая, что они становятся героями документального кино.

В заповеднике особенно порадовались появившемуся на видео выводку поросят, которых опекает самка кабана. Дело в том, что во время африканской чумы свиней вынуждены были уничтожать этих животных. В последние годы кабанов было совсем мало. И такое многочисленное потомство – сигнал о начале восстановления этих животных, очень нужных для лесной экосистемы заповедника.

Впрочем, не менее трогательны маленькие лосята, оленята и детеныши косулей. Ко всем очень трепетно относятся родители – вылизывают их, тщательно следят. Некоторым людям можно брать пример!

В целом видео дает, как сейчас модно говорить, релакс после рабочего дня. За что авторов и благодарит девушка в одном из комментариев.

Малыши Воронежского заповедника.Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU