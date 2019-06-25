В воронежский «Факел» перешел бывший игрок сборной России

СЕГОДНЯ 19:10 2019-06-25T19:10:37+03:00

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«Факел» заключил контракт с 35-летним полузащитником Романом Воробьевым. Напомним, хавбек находится в расположении команды, как минимум, неделю. Но соглашение с ним подписали только в понедельник, 24 июня.

В активе новичка, который, правда, уже выступал за «Факел» в далеком 2005 году, есть два матча за сборную России – против сборных Польши и Голландии. Правда, они носили статус товарищеских.

После подписания Романа Воробьева в команде более-менее укомплектованной выглядит линия полузащиты. Напомним, кроме Воробьева в «Факеле» на данный момент числятся еще четыре хавбека: 23-летний Олег Дмитриев, 28-летний Артур Рябокобыленко, 19-летний Илья Мазуров и единственный старожил команды 21-летний Вадим Черный. Есть также в составе воронежцев один вратарь – 28-летний Станислав Бучнев и 23-летний нападающий Иван Хлебородов. Пока это все. Если учесть, что до стартового матча первенства ФНЛ с московским «Торпедо» осталось всего 12 дней, не густо.

ИСТОЧНИК KP.RU