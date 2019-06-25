2019-06-25T18:38:19+03:00
Общество

В Воронеже утвердили проект строительства новой дороги на улице Владимира Невского

На ней будут четыре полосы
Яков СТРОГОВ
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Схема новой дороги.Схема новой дороги.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Во вторник, 25 июня, на сайте мэрии появилось постановление, утверждающее планировку участка под строительство новой дороги на улице Владимира Невского.

Новую магистраль оборудуют на участке от Бульвара Победы до улицы 60-й Армии. Ее собираются сделать четырехполосной – по две полосы в каждую сторону, при этом ширина каждой составит 3,5 метра. Длина дороги будет около километра. По ней разрешат двигаться со скоростью 70 километров в час. На дороге оборудуют ливневки. Нужно будет также перестроить теплотрассы, газопроводы, водопроводы, канализацию, кабели, обеспечивающие электричеством и связью.

У местных жителей на этот счет смешанные чувства. С одной стороны, в этом месте пока нормальной дороги нет, ту, что была, фактически разрушили во время строительства многоэтажек. С другой, на общественных слушаниях в начале марта люди выступали против новой дороги, потому что она будет создавать большой шум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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