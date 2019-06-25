В Воронеже утвердили проект строительства новой дороги на улице Владимира Невского
Во вторник, 25 июня, на сайте мэрии появилось постановление, утверждающее планировку участка под строительство новой дороги на улице Владимира Невского.
Новую магистраль оборудуют на участке от Бульвара Победы до улицы 60-й Армии. Ее собираются сделать четырехполосной – по две полосы в каждую сторону, при этом ширина каждой составит 3,5 метра. Длина дороги будет около километра. По ней разрешат двигаться со скоростью 70 километров в час. На дороге оборудуют ливневки. Нужно будет также перестроить теплотрассы, газопроводы, водопроводы, канализацию, кабели, обеспечивающие электричеством и связью.
У местных жителей на этот счет смешанные чувства. С одной стороны, в этом месте пока нормальной дороги нет, ту, что была, фактически разрушили во время строительства многоэтажек. С другой, на общественных слушаниях в начале марта люди выступали против новой дороги, потому что она будет создавать большой шум.
ИСТОЧНИК KP.RU