В Семилуках установили памятник местной жительнице Прасковье Щёголевой

СЕГОДНЯ 18:15 2019-06-25T18:49:20+03:00

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Монумент открыли в Семилуках 25 июня, в день рождения Прасковьи Щёголевой.

Скульптура, автором которой стал воронежский скульптор Владимир Петрихин, запечатлела Прасковью Щёголеву, выносящую из воронки раненого пилота, а также детей героини.

Историю про подвиг местной жительницы знает каждый житель района. Пятнадцатого сентября 1942 года радом с домом 35-летней Прасковьи Щёголевой в селе Семилуки упал сбитый самолет Ил-2. Женщина помогла раненому пилоту Михаилу Мальцеву выбраться из самолета и убежать. Искавшие пилота фашисты пытали Прасковью, ее мать, детей и племянника, но женщина не рассказала, куда ушел летчик. За это Прасковья Щёголева и члены ее семьи были убиты. Спастись удалось 12-летнему сыну, который потом и рассказал о поступке своей матери. Через несколько дней фашисты нашли спрятавшегося летчика Мальцева и отправили его в концлагерь. Он выжил, был освобожден в 1945 году. После войны работал лесником в Башкирии, несколько раз приезжал в село Семилуки на могилу Прасковьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU