Главврач воронежского онкодиспансера о незаконном аппарате: «Его постоянно проверяли, и вопросов не возникало»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-25T18:23:00+03:00

Иван Мошуров рассказал, что прибор убивший во время сеанса пациентку, долгие годы обслуживался и не вызывал ни у кого подозрений

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Главный врач областного онкодиспансера Иван Мошуров выступил перед журналистами после заявления Росздравнадзора о том, что в в воронежском медучреждении 14 лет использовали незарегистрированный в России аппарат лучевой терапии. Именно этот прибор во время процедуры в мае раздавил 51-летнюю пациентку.

- Когда оборудование закупали, меня еще не было в онкодиспансере. Да и с самой процедурой закупки я не знаком, - пояснил Иван Петрович. - В принципе у аппарата был регистрационный номер. Его постоянно обслуживали, проверяли, и вопросов к установке не возникало. Никто не предполагал, что она незаконная. Это стало для всех неожиданностью.

Когда конкретно в последний раз техники обслуживали Teragram главврач не смог уточнить, так как следствия изъяло все документы.

- Разумеется, теперь этот аппарат эксплуатироваться не будет. У нас есть еще 97 приборов для лучевой терапии, которые применяются. В день у нас проходит порядка 300 человек, - добавил Иван Мошуров.

Главврач заявил, что как руководитель он полностью принимает ответственность за случившееся и готов лично понести наказание, если это потребуется.

Напомним, трагедия в онкодиспансере случилась 22 мая на сеансе лучевой терапии. Из-за неисправности подъемного механизма на пациентку рухнул радиооблучатель и придавил ее насмерть. Сразу же после ЧП специалисты Росздравнадзора выехали в Воронеж, чтобы провести экспертизу оборудования. По результатам проверки выяснилось, что в медучреждении 14 лет использовался незарегистрированный прибор, опасный для жизни и здоровья пациентов. Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU