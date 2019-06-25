В Воронеже на видео попала драка работников магазина с подростком

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-25T19:18:18+03:00

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В Сеть выложили видео, снятое в магазине «Центрторг» на улице Мира. На нем запечатлена потасовка нескольких продавцов и охранника с подростком. Сотрудники магазина всеми силами «удерживают школьника до прихода полиции». Иногда, видимо, слегка выходя за границы инструкции. Подросток бурно рвется к дверям магазина, и его за это слегка помяли. А один из посетителей еще и пару раз ткнул в него бутылкой. Школьник в ответ активно применял вербальные методы воздействия, что в переводе на русский означает: матерился как сапожник. Пословица такая, сапожникам просьба не обижаться.

Очевидцы инцидента сообщают, что подростка и его приятеля заподозрили в краже трех банок дорогого кофе. Школьников попросили показать сумки, на что они не согласились. В результате подростков (одному из них 13 лет) забрали сотрудники ПДН.

В полиции сообщили, что у подростков нашли не три, а одну банку кофе.

Потасовка с подростком в магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU