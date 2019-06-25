В Воронеже опубликовали график отключения горячей воды в июле 2019 года

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-25T17:27:05+03:00

По-прежнему власти и «Квадра» не могут прийти к единому знаменателю и составить единый список

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Сотрудники мэрии Воронежа опубликовали график отключения горячей воды на июль 2019 года. Традиционно делают так называемую опрессовку (пуск воды под давлением для выяснения прочности труб) и плановый ремонт.

Любопытно, что после того как «Квадра» получила хозяйство «Воронежтеплосети», эта компания и мэрия не может составить единый график отключения воды. У администрации города один список, у «Квадры» несколько иной. Из-за чего в мае, к примеру, было много звонков от горожан, недоумевающих, почему у них отключили воду, хотя в графике мэрии таких планов не значилось.

Мы для удобства читателей составим сводный график, который опубликуем чуть позже. Пока же полный список отключенных домов по версии мэрии можно скачать здесь, а посмотреть список «Квадры» - по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU