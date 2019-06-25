В Воронеже пропала 17-летняя девушка
Она ушла из дома 22 июня
Алены Крюковой нет дома третий день.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 17-летней Алены Крюковой. Девушка ушла из дома в микрорайоне Сомово на улице Расковой 22 июня.
Алена выглядит более взрослой – на вид ей можно дать лет 19. Приметы девушки: рост 171 сантиметр, среднего телосложения, русые волосы до пояса, они могут быть заплетены в две косы.
Алена 22 июня был одета в бирюзовый сарафан с белой окантовкой. Также на ней может быть красная юбка и кофта.
Всех, кто видел Алену или что-либо знает о том, где она сейчас, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU