В Воронеже пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-25T16:22:30+03:00

Алены Крюковой нет дома третий день. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 17-летней Алены Крюковой. Девушка ушла из дома в микрорайоне Сомово на улице Расковой 22 июня.

Алена выглядит более взрослой – на вид ей можно дать лет 19. Приметы девушки: рост 171 сантиметр, среднего телосложения, русые волосы до пояса, они могут быть заплетены в две косы.

Алена 22 июня был одета в бирюзовый сарафан с белой окантовкой. Также на ней может быть красная юбка и кофта.

Всех, кто видел Алену или что-либо знает о том, где она сейчас, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU