В Воронежской области подорожал проезд на пригородных автобусах
На портале правительства региона опубликовали приказ управления по государственному регулированию тарифов. Согласно этому документу, стоимость проезда на пригородных автобусах существенно возрастет.
До последнего времени за проезд одного километра брали 2 рубля 20 копеек, теперь же придется раскошеливаться на 2 рубля 30 копеек. Кроме того, больше придется платить и тем, кто берет с собой в дорогу много ручной клади. За нее берут 15 процентов от стоимости билета, а, значит, возрастает его цена, - сразу больше приходится платить и за багаж.
Резоны для подорожания приводят стандартные: рост цен на горюче-смазочные материалы, на ремонт автобусов. Также заявляют о намерении поднять зарплату водителям (пока на районные перевозки находится немного охотников).
Напомним также, что не исключено подорожание цены проезда на общественном транспорте и в Воронеже. Причем не исключено, что горожанам придется платить больше уже в августе.
ИСТОЧНИК KP.RU