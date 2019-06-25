2019-06-25T16:01:45+03:00
Общество

В Воронежской области подорожал проезд на пригородных автобусах

Теперь за километр пути берут на 10 копеек больше
Яков СТРОГОВ
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На портале правительства региона опубликовали приказ управления по государственному регулированию тарифов. Согласно этому документу, стоимость проезда на пригородных автобусах существенно возрастет.

До последнего времени за проезд одного километра брали 2 рубля 20 копеек, теперь же придется раскошеливаться на 2 рубля 30 копеек. Кроме того, больше придется платить и тем, кто берет с собой в дорогу много ручной клади. За нее берут 15 процентов от стоимости билета, а, значит, возрастает его цена, - сразу больше приходится платить и за багаж.

Резоны для подорожания приводят стандартные: рост цен на горюче-смазочные материалы, на ремонт автобусов. Также заявляют о намерении поднять зарплату водителям (пока на районные перевозки находится немного охотников).

Напомним также, что не исключено подорожание цены проезда на общественном транспорте и в Воронеже. Причем не исключено, что горожанам придется платить больше уже в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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