Воронежский хор выступит на открытии международного психологического конгресса

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-25T15:15:02+03:00

Наши артисты споют на церемонии форума в Москве

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Воронежский русский народный хор имени Массалитинова пригласили выступить на церемонии открытия XVI Европейского психологического конгресса, который пройдет в Москве 2-5 июля.

В программе по случаю открытия этого престижного международного форума в Государственном Кремлевском Дворце выступят известные профессиональные коллективы России. Воронежский хор представит участникам конгресса вокально-хореографические композиции, прославляющие наш край.

ИСТОЧНИК KP.RU