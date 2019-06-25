Воронежский хор выступит на открытии международного психологического конгресса
Наши артисты споют на церемонии форума в Москве
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский русский народный хор имени Массалитинова пригласили выступить на церемонии открытия XVI Европейского психологического конгресса, который пройдет в Москве 2-5 июля.
В программе по случаю открытия этого престижного международного форума в Государственном Кремлевском Дворце выступят известные профессиональные коллективы России. Воронежский хор представит участникам конгресса вокально-хореографические композиции, прославляющие наш край.
ИСТОЧНИК KP.RU