2019-06-25T14:44:09+03:00
Происшествия

В Воронеже вор залез в цех через вентиляцию и подхватил там страшную чесотку

Он унес вещи и деньги на 115 тысяч рублей, но все это ему было уже не в радость
Юрий КОЗЛОВ
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Работники деревообрабатывающего цеха на улице Циолковского обнаружили пропажу компьютеров, мобильников и денег. И позвонили в полицию. Приехавшие оперативники выяснили, что ночью вор через вентиляционную вытяжку залез в цех и похитил там технику и деньги на общую сумму 115 тысяч рублей. Но не учел одного – чтобы попасть в производственное помещение, пришлось продираться через теплоизоляционный материал. От соприкосновения с ним возникает нестерпимый зуд. Вот и вору так захотелось чесаться, что он скинул футболку. Он ее так и оставил на месте преступления.

Оперативники установили личность вора в том числе и по результатам проведенной экспертизы футболки. Они нагрянули к подозреваемому в преступлении мужчине домй и задержали его. Ранее судимый за кражи 39-летний воронежец в отделе полиции признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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