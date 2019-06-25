Кошмар на улице вязов

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-25T14:44:37+03:00

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Ранняя жаркая весна, засушливый июнь и глобальное потепление вызвало небывалое нашествие на Воронеж невиданных или редких у нас ранее насекомых.

«Комсомолка» уже писала о резко возросшей численности жуков-оленей и носорогов, бабочек – репейниц и о замеченной в центре Воронежа редкой бабочке винный бражник. Теперь печальные вести пришли из пригородных лесов. Здесь вовсю хозяйничают вредители паутинная моль и вязовый пилильщик-зигзаг. Первая оставила без листьев бересклеты и уже приглядывается к садовым сливам и абрикосам.

фото Юрия Черненко

- Гусеница паутинной моли питается листьями бересклета, сливы, вишни, опутывая их паутиной, из которой образует гнездо, - рассказал «Комсомолке» Юрий Черненко, зоолог. - При опасности, большинство гусениц, быстро извиваясь, выпадают из гнезда и избегают уничтожения. В этом же гнезде они и окукливаются. При прохладной и дождливой погоде гусеницы интенсивно гибнут.

Нашествие этих вредителей в последние годы наблюдается в кварталах частного сектора у автовокзала, педуниверситета, парка «Динамо». Здесь вредитель абсолютно лишали деревья не только урожая, но и листьев вообще. История может повториться и в этот раз. Уничтожают гусениц, срезая и сжигая паутинные гнезда.

Другая напасть – вязовый пилильщик - выходец с восточных территорий, угрожает уничтожить вязы, подобно тому, как ясеневая златка за несколько лет погубила практически все ясени в Воронеже.

- Распространение пилильщика на нашей территории наблюдается уже три года, - говорит Юрий Черненко.

Гусеницы съедают листья деревьев, прогрызая в них «зигзаги», за что и получили свое название.

ИСТОЧНИК KP.RU