Под Воронежем загорелся лес заповедника

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-25T14:16:22+03:00

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Очевидцы сообщили о пожаре в лесу, прилегающему к станции Графская. Огонь загорелся во вторник, 25 августа, на территории Воронежского заповедника. По словам местных жителей, на месте ЧП работают по крайней мере семь пожарных машин. Огонь тушат 17 человек. Горит сухой лес, оставшийся еще со времени пожаров 2010 года, то есть, сушняк, вспыхивающий как порох.

На данный момент основные очаги возгорания залили водой. На станцию Графская пригнали пожарный поезд. Дым вплотную подобрался к железнодорожным путям. По данным очевидцев, поезд Ейск – Санкт-Петербург стоит в Графской уже 20 минут, хотя обычно он там не задерживается.

Основные очаги пожара вроде бы уже залили.Фото: Валерий БОБКИН

ИСТОЧНИК KP.RU