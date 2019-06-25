2019-06-25T14:16:22+03:00
Происшествия

Под Воронежем загорелся лес заповедника

Очевидец сообщает, что из-за пожара на станции Графская задержали по крайней мере один поезд [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Дым подобрался к железной дороге.Дым подобрался к железной дороге.Фото: Валерий БОБКИН
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Очевидцы сообщили о пожаре в лесу, прилегающему к станции Графская. Огонь загорелся во вторник, 25 августа, на территории Воронежского заповедника. По словам местных жителей, на месте ЧП работают по крайней мере семь пожарных машин. Огонь тушат 17 человек. Горит сухой лес, оставшийся еще со времени пожаров 2010 года, то есть, сушняк, вспыхивающий как порох.

На данный момент основные очаги возгорания залили водой. На станцию Графская пригнали пожарный поезд. Дым вплотную подобрался к железнодорожным путям. По данным очевидцев, поезд Ейск – Санкт-Петербург стоит в Графской уже 20 минут, хотя обычно он там не задерживается.

Основные очаги пожара вроде бы уже залили. Фото: Валерий БОБКИН

Основные очаги пожара вроде бы уже залили.Фото: Валерий БОБКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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