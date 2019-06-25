2019-06-25T14:14:59+03:00
Происшествия

Правительство Воронежской области о скандале в онкодиспансере: «Такую технику сейчас запрещают»

Власти прокомментировали выводы Росздравнадзора. который проверил лучевой аппарат, убивший пациентку
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Региональное правительство опубликовало официальное заявление по итогам проверки Росздравнадзора в областном онкодиспансере. Напомним, специалисты пришли к выводу, что в медучреждении 14 лет использовался незарегистрированный прибор. Именно этот прибор раздавил 51-летнюю пациентку.

- Аппарат лучевой терапии Teragram закупался в Воронежский онкологический диспансер в 2005 году. Мы оказываем всестороннюю поддержку профильным федеральным ведомствам в расследовании обстоятельств этой закупки. Подобная техника массово ввозилась на территорию России несколько лет назад и сейчас повсеместно запрещается в регионах. Выражаем уверенность, что объективную правовую оценку случившемуся дадут правоохранительные органы, - уточнили в облправительстве.

Напомним, трагедия случилась 22 мая на сеансе лучевой терапии в областном онкодиспансере. Из-за неисправности подъемного механизма на пациентку рухнул радиооблучатель и придавил ее насмерть. Сразу же после ЧП специалисты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, чтобы провести экспертизу оборудования. Сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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