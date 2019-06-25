2019-06-25T13:47:44+03:00
Происшествия

В Воронеже осудили сотрудницу налоговой, которая помогла предпринимателю уклониться от уплаты НДС на 5 млн руб

Женщина заплатит штраф
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже осудили экс-сотрудницу налоговой инспекции Левобережного района, злоупотреблявшую своими полномочиями.

Женщина лично и через друзей и родственников участвовала в управлении частной организации, оказывающей услуги по ведению бухучета, подготовке и сдаче налоговой отчетности. За свою работу дама получала часть прибыли. Кроме того, женщина консультировала клиентов этой организации методам создания фиктивных цепочек договорных обязательств с фирмами-однодневками для уклонения от уплаты налогов. И оказывала покровительство таким клиентам, не применяя к ним налоговый контроль.

Благодаря такой помощи директор одной из коммерческих организаций Воронежа уклонился от уплаты НДС на сумму более 5 млн рублей.

Суд назначил виновной штраф 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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